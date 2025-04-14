Zararsız, Gülşehir Belediye Başkanı Şakir Yıldırım’ın konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasına cevap vererek, işten çıkarmaların “kurayla” ve “meclis kararıyla” değil, toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“ALIN TERİNİN FATURASINI YİNE EMEKÇİ ÖDÜYOR”

Zararsız, bayram dönüşü hiçbir bilgilendirme yapılmadan işten çıkarılan 8 emekçinin, sendika olarak düzenledikleri yasal basın açıklamasıyla tekrar işe alınmaları için destek gördüğünü belirtti. “Bu insanlar sadece kendileri için değil, aileleri ve çocukları için mücadele ediyor. Her ekonomik zorlukta fatura emekçiye kesilmemeli” ifadelerini kullandı.

“İŞTEN ÇIKARMALAR MECLİS KARARIYLA DEĞİL, İŞVEREN TASARRUFUYLA OLUR”

Sendika olarak Gülşehir Belediyesi ile 20 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Zararsız, “İşçi çıkarmak ya da almak belediye meclisinin değil, doğrudan işverenin tasarrufudur. Ayrıca işten çıkarmalar kurayla değil, toplu iş sözleşmesinin belirlediği usule göre yapılmalıdır. Son giren işçiden başlanmalıydı” dedi.

“FERAGAT ETTİKLERİ ÜCRETLER İÇİN BİLE ANLAYIŞ GÖSTERDİLER”

Zararsız, belediyenin talebi üzerine 2024 yılı Temmuz ayı maaş zammından feragat eden işçilerin, buna rağmen işten çıkarılmasının adil olmadığını ifade etti. Zararsız, “Bu işçiler belediyenin zor günlerinde fedakârlık yaptı, ses çıkarmadı. Ama şimdi ekmeklerinden ediliyorlar” dedi.

“YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Sendika olarak işçilerin tekrar işe alınması yönündeki çağrılarını yineleyen Zararsız, “Bir aylık yasal süreç içerisinde işçiler tekrar işe alınmazsa; işe iade davası, tazminat ve kötü niyet tazminatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan iş müfettişi talebinde de bulunacağız” açıklamasında bulundu.

Zararsız, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim derdimiz siyaset değil, ekmek davası. Belediye Başkanımızdan beklentimiz, bu haksızlığı sona erdirerek iş barışını yeniden sağlamasıdır.”