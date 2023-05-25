Yarışmalar Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılacak yarışmalara; Genç (A) Erkeklerde: 233 sporcu Genç (A) Kızlarda: 150 sporcu Genç (B) Erkeklerde:218 sporcu Genç (B) Kızlarda: 185 sporcu Genç A-B Kreatif Müzikli Formda: 151 sporcu olmak üzere Toplam 48 ilden 937 sporcu katılacak.
Düzenlenecek yarışmalara katılacak iller ise şu şekilde; “Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak” Haber Merkezi