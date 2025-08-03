Yozgat’ta tarım alanlarında özellikle hasat sonrası gerçekleştirilen anız yakımı uygulaması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan ciddi zararlar doğuruyor.

Yetkililer, anız yangınlarının toprak yapısını bozarak uzun vadede tarımsal verimliliği olumsuz etkilediğini ve doğal ekosisteme telafisi zor zararlar verdiğini vurguluyor.

Anız yakımı sırasında topraktaki organik maddeler, özellikle karbon ve azot gibi bitkilerin büyümesini destekleyen temel elementler büyük ölçüde yok oluyor.

Bu durum, toprağın biyolojik canlılığını azaltarak toprak verimliliğinde belirgin düşüşlere yol açıyor. Ayrıca, anızın yakılmasıyla birlikte toprakta yaşayan mikroorganizmalar ve küçük canlılar ölerek, toprağın doğal yapısı ve sağlığı zarar görüyor.

Toprak yüzeyindeki koruyucu tabakanın yanması, toprağı hem su hem de rüzgâr erozyonuna karşı savunmasız bırakıyor. Bu da özellikle eğimli arazilerde toprağın hızla aşınmasına ve tarımsal arazi kayıplarına neden oluyor.

Uzmanlar, erozyonun önüne geçilmezse bölgedeki tarım arazilerinin uzun vadede kullanılamaz hale geleceği uyarısında bulunuyor.

Anız yakımıyla birlikte, çiftçiler için önemli bir hammadde olan sap ve saman gibi doğal materyaller de yok oluyor. Bu materyaller, hayvan yemi ve organik gübre kaynağı olarak değerlendirildiği için yakılması tarım ekonomisine doğrudan zarar veriyor. Ayrıca, anız yangınları çevredeki ürünlere, tarım makinelerine ve meyve bahçelerine zarar vererek çiftçilerin mali kayıplarını artırıyor.

Yetkililerden İnsan Sağlığına ve Çevreye Risk Uyarısı

Anız yangınları, yüksek miktarda karbon monoksit ve zararlı partiküller yayarak hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Özellikle dumanların yoğun olduğu dönemlerde, karayollarında görüş mesafesi azalıyor ve bu durum trafik kazalarına zemin hazırlıyor. Yetkililer, anız dumanlarının yol açtığı trafik kazalarının can ve mal kaybına neden olduğunu belirtiyor.

Yangınlar sırasında yaban hayatı da büyük zarar görüyor.

Kuşlar, tavşanlar, tilkiler, çakallar, yılanlar gibi birçok canlı ya yuvalarını terk etmek zorunda kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Böylece doğal dengenin bozulması, bölgenin biyolojik çeşitliliğinde ciddi kayıplara yol açıyor.

Yayılan Yangınların Etki Gösterdiği Zararlar

Anız yangınları kontrolsüz yayıldığında, sadece yakılan tarlalar değil; çevredeki hasat edilmemiş ürünler, traktörler, meyve bahçeleri, telefon direkleri, çitler, yerleşim yerleri ve özellikle ormanlık alanlar ciddi zarar görüyor.

Bu yangınlar, doğal kaynakların yok olmasına, ekonomik kayıpların artmasına ve toplum sağlığının tehlikeye girmesine sebep oluyor.

Çiftçiler İçin Bilinçlendirme Çalışmaları

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakımın da önüne geçilmesi amacıyla çiftçilere bilinçlendirme çalışmaları yaparken, alternatif anız yönetim tekniklerinin uygulanmasını öneriyor.

Yetkililer, anız yakmanın getirdiği çevresel, ekonomik ve sosyal zararlar karşısında herkesin sorumluluk almasını istiyor ve anız yakımı yerine daha sürdürülebilir yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Tarım ve çevre uzmanları, anız yangınlarının sadece bugün değil, yarının toprak ve tarım potansiyelini de tehdit ettiğini belirterek, anız yakımın da önlenmesinin hem doğal denge hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığını dile getiriyor.