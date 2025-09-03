Merkez Koç Emek Parkı mevkiinde ot yangını meydana geldi. Yozgat Valiliği, tüm uyarılara rağmen kent genelinde yangın vakalarının devam ettiğini açıkladı. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Valilikten Art Arda Uyarı

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, il genelinde anız ve ot yangınlarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, yangınların önlenmesi için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

“Ateşle Yaklaşmayın”

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Merkez Koç Emek Parkı Mevkii’nde ot yangını meydana geldi. Değerli hemşehrilerimiz; tüm uyarılara rağmen ilimiz genelinde halen anız yangınları ve ot yangınları devam ediyor. Ormanlık alanlara ve tarım arazilerine ateşle yaklaşmayın. Cam, plastik, izmarit gibi maddeleri doğaya atmayın. Unutmayalım, bir kıvılcım bir ormanı, yerleşim yerlerini, insanları ve çok sayıda canlıyı yok ediyor.”

Acil Durum Numarası Hatırlatıldı

Açıklamanın sonunda vatandaşlara, yangın veya şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.