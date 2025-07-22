Yozgat Merkez’e bağlı Sağlık köyü yolu üzerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaşın aracı alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yozgat’ta son günlerde artan yangın vakalarına bir yenisi daha eklendi. Merkez ilçeye bağlı Sağlık köyü yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarla yangını çıktı.

O sırada aracıyla bölgeden geçmekte olan Salih Baran isimli vatandaş, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Ancak yangına yaklaşan Baran’ın aracı alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hem tarladaki yangın hem de alev alan araç, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.