Yapılan bilgilendirmede, yangının ağaçlık alana yakın bölgede çıktığının 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) tarafından jandarma ekiplerine bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Alınan ihbara müteakip olay yerine itfaiye, orman şefliği, AFAD ve Jandarma ekipleri yönlendirilmiş ve 70 dönümlük alanı kapsayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Yangının özellikle kuru ve rüzgârlı hava koşullarında hızla yayılma riski taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan bu tür alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Aydıncık ilçesi sakinleri, yangına hızlı müdahale edilmesi sayesinde ormanlık alanın büyük ölçüde korunabildiğini belirterek, ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti. Yetkililer, bölgede benzer olayların önüne geçilmesi için bilgilendirme ve denetimlerin artırılacağını duyurdu.