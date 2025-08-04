Yozgat’ta, şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi Yanan Hamam’ın restorasyonu tamamlandı.

Yozgat Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmaların ardından tarihi yapı, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi. Yanan Hamam, sanat ve sergi merkezi olarak kullanılacak.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Geçmişten geleceğe bir kültürel birikimi yaşatacak olan bu mekânı şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Yozgat için dertlenmeye ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.