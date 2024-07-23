İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında Vali Makam Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat’ta gerçekleşen istihdam sayısı, istihdama yönelik açılan kurslar, meslek edindirme kursları ve yapılan hibe destekleri ile ilgili bilgiler verildi.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kayıtlı iş gücü oranında 16 bin 825 erkek, 12 bin 915 kadınlar oluştururken toplamda 29 bin 740 kişi çalışıyor. Kayıtlı işsiz oranlamalarında ise 4 bin 982 erkek, 4 bin 882 kadın oluştururken toplamda 9 bin 864 kayıtlı işsiz olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri sayısı 2 bin 251. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 726 işyeri ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaretlerde Kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda 4 bin 790 danışmanlık kapsamında görüşme yapıldı. Danışmanlık hizmetinden faydalanan toplam kişi sayısı 3 bin 949’dur. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 24 grupta 406 kişi iş kulübü hizmetinden yararlandı. 2024 yılı içerisinde 26 farklı gruptaki 4 bin 35 kişi grup görüşmesi danışmanlık hizmetinden faydalandı. 2024 yılında işsizlik ödeneğini alan kişilere toplamda 29 milyon 316 bin 20 lira ödendi” ifadelerine yer verildi.