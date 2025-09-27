Hafta sonu ve pazartesi gününde parçalı bulutlu ve güneşli hava görülecek. Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışın öğle saatlerinde yer yer artması bekleniyor. Havanın 17 derece civarında seyredeceği, gece sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Tarım ve Günlük Hayatı Etkiliyor

Uzmanlar, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerin yağışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Açık alanda etkinlik planlayan vatandaşlara ise pazar gününü değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Haftanın Geneli Nasıl Olacak?

Yağışın ardından Yozgat’ta yeniden parçalı bulutlu ve güneşli günler öne çıkacak. Çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının 16-17 derece civarında seyretmesi, cuma günü ise 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.