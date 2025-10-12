Yozgat Valiliği, kent genelinde etkili olmaya başlayan yağışlı hava koşulları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları yönünde önemli bir uyarı yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, son günlerde artan yağmur ve yer yer görülen sis nedeniyle trafik güvenliğinin olumsuz etkilenebileceği belirtilerek, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliği açısından tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yağışlı havalarda yalnızca yasal hız sınırlarına uymanın yeterli olmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yağışlı hava koşullarında araç kullanırken sadece belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, yol ve hava şartlarını dikkate alarak normalden çok daha yavaş seyretmelisiniz. Yağmur yağdığında, aracınızın tepkime süresi uzar ve fren mesafesi artar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi, hem sürücüler hem de yayalar açısından hayati önem taşımaktadır.”

Valilik açıklamasında, sürücülerin güvenli bir sürüş için dikkat etmeleri gereken noktalar da madde madde sıralandı. Buna göre;

Farlara mutlaka açık tutulmalı, görüş mesafesinin azaldığı durumlarda kısa far kullanımı tercih edilmelidir.

Araçlar arasındaki güvenli takip mesafesi normal şartlara göre iki katına çıkarılmalıdır.

Ani fren ve keskin manevralardan kaçınılmalı, yol tutuşunu olumsuz etkileyen davranışlardan uzak durulmalıdır.

Yolda oluşan su birikintilerine dikkat edilmeli, özellikle lastik patinajı ve kayma riskine karşı düşük hızda ilerlenmelidir.

Araç içi buğulanmaya karşı havalandırma sistemi düzenli kullanılmalı, camlarda görüş kaybına neden olabilecek durumlar engellenmelidir.

Açıklamada ayrıca, yağışlı havalarda sürücülerin araçlarının teknik bakımlarını aksatmaması gerektiği, özellikle lastik, fren ve silecek sistemlerinin kontrol edilmesinin güvenli sürüş için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yozgat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını da hatırlatarak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların, yağmurun yanı sıra sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile sis olaylarına karşı da dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Valilik, açıklamasının sonunda tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, “Unutmayın, birkaç dakikalık gecikme, bir ömürlük pişmanlıktan çok daha iyidir” mesajını paylaştı.