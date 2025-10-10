Yozgat’ta hafta sonu sonbahar sert yüzünü gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kent genelinde sıcaklıklar 5 ila 7 derece birden düşecek.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağmur, pazar günü yer yer sağanak yağmura dönecek.

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen ani soğuklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığının gündüz 17, gece ise 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Kuzey Yönlerinden Kuvvetli Esecek

Meteoroloji verilerine göre, Yozgat genelinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgar zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşacak. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk havanın hissedileceği ön görülüyor.

Erken Don Riski

Boğazlıyan, Sorgun ve Akdağmadeni gibi ilçelerde ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfıra yaklaşacağı düşünülürken uzmanlar, çiftçilere önlem almaları yönünde uyarıda bulundu.

Yeni Haftada Kar Uyarısı

Önümüzdeki hafta içinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği belirtiliyor.

Sonbaharın etkisini hızla hissettirdiği Yozgat’ta vatandaşların, özellikle sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatlerinde daha kalın giysiler tercih etmeleri ve mevsim hastalıklarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.