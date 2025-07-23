Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Türkçe Yaz Okulu Projesi kapsamında Bozok Üniversitesi'ne gelen 14 yabancı öğrenci, Sorgun Belediyesi Çini Atölyesini ziyaret etti.





Farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen öğrenciler, geleneksel Türk el sanatlarından biri olan çini yapım sürecini yakından tanıma fırsatı buldu.

Sorgun Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, öğrencilere çini sanatının tarihçesi, kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında bilgi verildi.

Atölye ustalarının rehberliğinde kendi çini tasarımlarını da yapan öğrenciler, unutulmaz bir kültürel deneyim yaşadı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Türk kültürünü yerinde öğrenmenin ve el sanatlarını birebir deneyimlemenin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara yöresel testi kebabı ikram edildi.