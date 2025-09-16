Görüntülerde, keçilerin doğal ortama uyum sağladığı ve popülasyonlarının arttığı gözlemlendi.

Yozgat Valiliği koordinesinde yürütülen doğaya yaban keçisi kazandırma çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden temin edilen dağ keçileri, geçtiğimiz yılın sonlarında araçlarla getirildikten sonra Kazankaya Kanyonu’na bırakılmıştı.

Doğaseverlerin zaman zaman fotoğrafladığı keçiler bu kez dron kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde doğal ortamlarına bırakılan keçilerin, kanyonun ekosistemine başarıyla uyum sağladığı görülüyor.

Dronla kaydedilen görüntülerde, keçilerin yavrularıyla birlikte sarp kayalıklarda ve yeşil alanlarda özgürce dolaştığı anlar yer alıyor. Yetkililer, keçi popülasyonunun her geçen gün arttığını ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe olumlu katkı sağladığını belirtti.

Yaban keçilerinin korunması ve takibi, Doğa Koruma ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.