Yozgat Defterdarlığı Çekerek Vergi Dairesi Müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede yeni kurulan “Yozgat Defterdarlığı Çekerek Vergi Dairesi Müdürlüğü”nün açılışını yaptı.

Başkan İnce, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Çekerek ilçesine, Yozgat’a ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

İnce, açılışa katılan Defterdar Osman Koçaş, Vergi Dairesi Müdürü Mesut Asal, Gelir Müdür Vekili Hilal Nazlı, Personel Müdür Vekili Özgür Kaya, Muhakemat Müdür Vekili Mustafa Kuyupınar ve Sivil Savunma Amiri Uğur Özger’e teşekkür etti.

Başkan İnce, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki vatandaşların vergi işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığını belirtti.