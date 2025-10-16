Yozgat’ta “Velivizyon” projesi kapsamında velilerle el becerisi etkinliği düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın “Velivizyon” projesi kapsamında velilerin okul süreçlerine aktif katılımını teşvik eden çalışmalara bir yenisi eklendi.

Yozgat TOKİ 100. Yıl Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu’nda 3. sınıf öğrencilerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen “Beceri Atölyesi / Benim Velim Benim Atölyem” etkinliğinin bu ayki teması dikiş dikme becerisi oldu.

Etkinlikte öğrenciler, velileriyle birlikte kabartma Türk bayrakları dikerek el emeğini ve Cumhuriyet coşkusunu bir araya getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrenciler hem temel el becerilerini geliştirdi hem de aileleriyle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, “Velivizyon” projesinin hedefleri doğrultusunda okul, öğrenci ve veli iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladı. Okul yönetimi, projeye emeği geçen tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.