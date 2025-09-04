Yozgat Valiliği, vatandaşlara engelli park yerlerine araçlarını park etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Yapılan uyarıda, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan alanların işgal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Valilik yetkilileri, engelli rampaları ve özel olarak ayrılan park yerlerinin sık sık hatalı park nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, bu alanların engelli bireyler için hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara hitaben yaptıkları açıklamada, “Yerimi aldın, engelimi de alır mısın?” ifadelerini kullandı. Küçük bir dikkatin engelli vatandaşların yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırabileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz.”