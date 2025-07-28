Yozgat Valiliği, su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekerek vatandaşlara su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, suyun yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret edilerek, “Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, hem bugünü hem de geleceği korumaktır” denildi.

Açıklamada, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz tüketim nedeniyle su kaynaklarının tehdit altında olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Su tasarrufu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük önem taşımaktadır. Her damla suyun değerini bilelim.”

Yozgat Valiliği, suyun bilinçli kullanımı için toplumsal farkındalık oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek, vatandaşları küçük ama etkili önlemler almaya davet etti. Açıklamada, “Gereksiz su tüketiminden kaçınmak, sızıntıları onarmak ve bilinçli kullanım alışkanlıkları edinmek hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlar” mesajı verildi.

Valilik, su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmalarına da destek vererek, “#SuHayattır” etiketiyle kampanyaya katkı sunulmasını istedi.