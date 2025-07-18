Yozgat Valiliği, vatandaşları su israfı konusunda uyardı.

Sosyal medya üzerinde “Su hayattır, israf etmeyelim!” başlığı ile vatandaşlara uyarıda bulunan Valilik, “Su, tüm canlılar için vazgeçilmezdir. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Alınacak Önlemler

Su israfının önüne geçmek için alınacak önlemler şu şekilde sıralanabilir:

Duş alırken bir dakikada ortalama 18 litre su tüketildiğinden duş süresini 2-3 dakikayla sınırlanabilir.

Diş fırçalama süresi ortalama iki dakika hesaplandığında, bu süre boyunca açık bırakılan musluktan ortalama 10 litre suyu boşa akıtmış olur. Bu nedenle dişleri fırçalarken musluğu kapatalım.

Balkonları yıkamak yerine silelim. Böylelikle litrelerce su tüketiminin önüne geçelim.

Yaz aylarında büyük israfa neden olan hortumla halı yıkamaya son verelim. Bunun yerine halıları silmeyi tercih edelim.

Sebze ve meyveleri musluğu açık tutmak suretiyle yıkamak yerine, bir kabın içinde yıkayalım. Bu yıkama suyuyla bitki ve çiçekleri sulayalım.

Çamaşır ve bulaşık makinesini tam doldurduktan sonra çalıştıralım.

Arabayı hortumla yıkamak yerine kova suyla yıkamaya özen gösterelim. Selma Şahin