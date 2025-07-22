Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında Yozgat merkez 5 ve 10 numaralı Aile Sağlığı Merkezleri ile Yozgat Şehir Hastanesi’nde vatandaşların boy kilo ölçümlerini gerçekleştirdi.

Kampanya süresince, vatandaşlara sağlıklı beslenme ve ideal kilo hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Beden kitle indeksi (BKİ) 25’in üzerinde olan kişilere ise Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyen Birimi’ne yönlendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve obezite ile mücadelede bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.