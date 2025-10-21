Saraykent’te mobil meme kanseri tarama aracıyla 179 vatandaşa erken teşhis hizmeti sunuldu.

Saraykent Kaymakamlığı tarafından ilçede 8-19 Ekim tarihleri arasında hizmet veren mobil meme kanseri tarama aracı, toplam 179 vatandaşın erken teşhis amaçlı taramasını gerçekleştirdi.

Tarama sürecinde görev alan sağlık personeli, gösterdikleri özverili çalışmalarla vatandaşlara büyük katkı sağladı. Kaymakamlık yetkilileri, süreçte görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaş sağlığı için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Mobil tarama hizmeti sırasında üstün performans gösteren sağlık personelleri Hamide Çoban ve Nuray Yıldız, Saraykent Kaymakamı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kaymakamlık, yaptığı açıklamada, “Personellerimizin bu kıymetli katkıları hem ilçemiz hem de sağlık hizmetlerinin etkinliği açısından büyük değer taşımaktadır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mobil meme kanseri tarama aracıyla yürütülen çalışmaların, kadın sağlığının korunması ve erken teşhis imkanlarının artırılmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı. İlçede benzer sağlık hizmetlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.