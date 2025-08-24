Yozgat Valiliği, Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti kapsamında il genelinde anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin sorumluluk bölgelerinde vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğu, broşür dağıtarak halkı yangınlar konusunda bilinçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti kapsamında sorumluluk bölgelerinde anız ve orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı ve vatandaşlarımıza broşürler dağıttı. Konuya ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla köy muhtarlarıyla gerekli koordinasyon sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin amacının sadece vatandaşları uyarmak olmadığını, aynı zamanda olası yangın risklerini azaltmak ve yangınlara hızlı müdahale süreçlerini etkin hâle getirmek olduğunu kaydetti. Açıklamada, köy muhtarları ile sağlanan koordinasyonun, olası bir yangın durumunda ihbar süreçlerinin hızlandırılması ve müdahale ekiplerinin en kısa sürede harekete geçebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Valilik, vatandaşların özellikle yaz aylarında ve kurak dönemlerde dikkatli olmaları, tarlalarında ve kırsal alanlarda anız yakmamaları, ormanlık alanlarda ateş ve sigara kullanımına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenlik güçleriyle koordineli çalışmanın, Yozgat genelinde olası yangınların önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.