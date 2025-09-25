Yozgat Valiliği, vatandaşların huzurunu korumak amacıyla özellikle gece saatlerinde araç ve motosikletlerde abartılı egzoz kullanımı ile yüksek sesle müzik dinlenmemesi çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, huzur ve hoşgörünün kenti Yozgat’ta daha yaşanabilir bir çevre oluşturmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Özellikle gece saatlerinde insanlarımızın dinlenmeye çekildiği bu özel vakitlerde saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmak her birimizin insani görevidir. Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım" ifadelerine yer verildi.

Valilik, kent genelinde trafik denetimlerinin artırılacağını belirterek, "Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanmak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmak toplumsal bir sorumluluktur. değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın sonunda, "Bu sayede hemşehrilerimizin huzurunu koruyarak, güzel Yozgat’ımızı daha da güzelleştirebiliriz" denildi.