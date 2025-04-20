Temel gıda maddelerine gelen bu artış, özellikle dar gelirli vatandaşları derinden etkilerken, halk zam karşısında hem şaşkın hem de öfkeli.

Haber ekiplerimiz, şehir merkezinde mikrofon uzattığı vatandaşlara yeni ekmek fiyatlarını sordu.

Görüşlerine başvurulan kişiler, yüksek enflasyon, artan yaşam maliyeti ve gelirlerin yetersizliği nedeniyle bu zammın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“YOZGAT’TA 12,5 TL’YE EKMEK OLUR MU?”

Vatandaşlardan Beşir Koçak, ekmek zammına tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Benim param var, alabiliyorum ama ya alamayanlar? 12,5 lira bir ekmek Yozgat gibi bir yerde olur mu? Normalde 5-6 lira olsa daha makul olurdu. Durum meydanda belli zaten. Halkın cebinde para olsa burada oturmaz, gider kahveye. Ama orada da çay 10 lira olmuş. Her şey ateş pahası.”

“EN UCUZ YİNE EKMEK”

Zammı normal bulan vatandaşlardan Aslan Kılıç ise fiyat artışının fırıncıların suçu olmadığını belirtti.

Kılıç, “Unun torbası olmuş 600-700 lira. Mayası ayrı, işçilik ayrı… Ne fırıncıya bir şey diyebilirsin ne alıcıya. Fırıncı da haklı. Bu şartlarda en ucuz şey yine ekmek. Ben fiyatları normal karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR TORBA UNDAN BİN EKMEK ÇIKAR, NEYİN MALİYETİ?”

Zammı gereksiz bulan bir diğer vatandaş Mustafa Coşkun, “Ben bu fiyatı pahalı buldum. Fırıncılar kendilerini haklı görebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Bir torba undan bin tane ekmek çıkar. Ne maliyeti olacak ki? Bu kadar zam fazla” şeklinde konuştu.

“EKMEK YEMİYORUM AMA ZAMLAR ŞAŞIRTMIYOR”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise ekmek tüketmediğini belirterek şunları söyledi: “Ben ekmek yemiyorum ama şu şartlar altında fiyatları normal buluyorum. Her şey aldı başını gidiyor. Şu ortamda bu zamlar artık şaşırtmıyor.”

“10 LİRAYKEN ZOR ALIYORDUK, ŞİMDİ HİÇ ALAMAYACAĞIZ”

Neziha Kaya ise, “Eskiden bir ekmeği zor da olsa alabiliyorduk. Şimdi onu da alamayacağız herhalde. Aç kalacağız. 10 lira gayet yeterliydi. O fiyatta kalmalıydı” dedi.

“YOZGAT’TA EKMEK 12,5 TL OLURSA, BÜYÜK ŞEHİRLERDE NE OLUR?”

Mihriban Ölmez de fiyat artışına tepki gösteren bir diğer vatandaş, “Bu küçücük Yozgat’ta ekmek 12,5 lira olursa, büyük şehirlerde ne olur? 10 lirayken bile zor geçiniyorduk. Bu zam kabul edilemez. 10 lira olarak kalmalıydı” diye konuştu.

“BOĞAZIMIZDAN GEÇMİYOR ARTIK”

Fırınlarda yalnızca ekmek değil, pişirme ücretleri de zamlanmış durumda. İbrahim Akyüz bu durumu şöyle aktardı; “Fırınlar pideyi 15 liraya satıyor, pişirme ücreti 20 lira. Dün arkadaş fırına iki kişilik tava götürdü, sadece fırına atıp çıkarmaya 100 lira istemişler. Yeminle boğazımızdan geçmedi, yiyemedik.”

“ÜRETMEYEN BİR ÜLKE ELBETTE ZAMLA KARŞILAŞIR”

Zamların temelinde daha derin sorunlar olduğunu savunan Bekir Korkmaz, konuya daha geniş bir perspektiften yaklaştı.

Korkmaz, “Eğer üretmeyip dışarıdan alırsan, zam kaçınılmaz olur. Hammaddesi pahalı, giderleri çok… Esas mesele, bu ülkede 20 milyon mülteci var. Her biri günde üç ekmek yese, bu 60 milyon ekmek demek. Tarımı öldürmüşüz, dışa bağımlı hale gelmişiz. Pazarda üretici yok, alıcı yok. Bu noktada çözüm hükümete düşüyor. Kendi kaynaklarımızı kullanmalı, üretimi teşvik etmeliyiz” dedi.