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Yozgat Valiliği tarafından trafik kuralları ve araç parkı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yozgat Valiliği Site

Yozgat’ta vatandaşlar, trafik kurallarına uyulmaması ve araçların hatalı park edilmesinden şikâyetçi.

Hatalı Park Uyarısı

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın en çok yakındığı konuların başında, trafik kurallarına uyulmaması ve araçların hatalı park edilmesi yer alıyor. Lütfen ilimizde trafik yoğunluğunun arttığı bugünlerde aracınızı park yasağı olan yere ve ikinci sıraya park etmeyin. Başkalarının haklarına saygı gösterin” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş