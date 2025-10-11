Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki köy yolunda yakıtı biten bir tırın yolculuğunu güvenli şekilde tamamlamasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Çayıralan’da buğday tohumu taşıyan Y.A. isimli sürücünün kullandığı tırın yakıtı yolda bitti. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri derhal olay yerine intikal etti.

Ekipler, öncelikle yol emniyetini sağlayarak olası trafik kazalarının önüne geçti. Ardından, mağdur vatandaşın yakıt ikmali yapabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayarak tırın tekrar hareket etmesini sağladı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ayrıca insani yardım ve destek görevlerimizi yerine getirmek her zaman önceliğimizdir. Bu tür hızlı müdahalelerle hem trafik güvenliğini temin ediyor hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini gideriyoruz” ifadelerine yer verdi.