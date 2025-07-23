Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yıldırım düşmesi sonucu evi zarar gören Yozgat Merkez Sağlık köyü sakinlerinden Mehmet Sayhan’ı makamında kabul etti.

Vali Özkan, ziyarette Mehmet Sayhan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan afetin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Vali Özkan, mağduriyetin giderilmesi amacıyla gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Evin yeniden yapımı için devletin imkânlarının seferber edileceğini vurgulayan Vali Özkan, “Vatandaşımızın yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Sayhan da ilgisi ve desteği dolayısıyla Vali Özkan’a teşekkür etti.