Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik çalışmaları çerçevesinde, il merkezi ve 13 ilçede görevli personeli aracılığıyla vatandaşlar ve öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenledi.

17–24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 2 bin 6 vatandaş çeşitli konularda bilgilendirildi. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara, 112 Acil Çağrı Sistemi, KADES, UYUMA, dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi ve ilgili broşürler dağıtıldı.

Aynı dönem içinde, 31 okulda 1.348 öğrenciye yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerde, öğrencilerle şu konular anlatıldı: “Genel trafik kuralları. Yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar. Bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar. Trafik işaret, cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı. Emniyet kemeri kullanmanın önemi.”

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların hem vatandaşların güvenliğini artırmayı hem de çocuklara trafik bilincini kazandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Müdürlük, bu tür bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.