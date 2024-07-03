CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, lisanlı depoculuk ile ilgili verilerin açıklanması istemiyle verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cevap verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye’de 193 lisanslı depo işletmecisi bulunduğunu, 46 ilde ise toplam 270 adet depoda lisanslı depoculuk faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 46 ilde lisanslı depoculuk yapılmasına karşın gıda üretim sıralamalarında ilk sıralarda yer alan Niğde ilinde lisanslı depoculuk kapsamında bulunmadığını belirtti.

GÜRER, LİSANSLI DEPOCULUK İLE İLGİLİ VERİLERİN AÇIKLANMSINI İSTEDİ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, lisanslı depoculuk ile ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Ülkemizde bulunan lisanslı depo sayısı kaçtır? Bu depoların bulunduğu illere göre sayısal dağılımı nasıldır?

Son beş yılda lisanslı depoculuk uygulaması yapılan illerde değişiklik yapılmış mıdır? Yapılmışsa yeni eklenen ve yeni çıkarılan iller hangileridir?

Ülkemizde toplam kaç adet lisanslı depo bulunmaktadır?

Ülkemizdeki lisanslı depoların toplam kapasite miktarı ne kadardır?

En büyük kapasiteye sahip lisanslı depolar hangi illerde bulunmaktadır?

Lisanslı depoların kapasiteleri, depo türlerine göre (örneğin tahıl depolan, soğuk hava depolan) ne kadardır?

Lisanslı depoların mevcut kapasitelerinin ne kadarı aktif olarak kullanılmaktadır?

Kapasite kullanım oranları illere göre nasıl değişiklik göstermektedir?

Niğde ilinde lisanslı depoculuk uygulanmakta mıdır? Uygulanmakta ise Niğde’de lisanslı depo sayısı kaçtır ve bu depolar hangi ürünler için kullanılmaktadır? Niğde’deki lisanslı depoların toplam kapasitesi nedir?

Lisanslı depoculuk, Niğde'de tarım sektörüne ne tür avantajlar sağlamaktadır?”

46 İLDE LİSANSLI DEPOCULUK YAPILIYOR

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında, uzun süreli ve dayanıklı tarım ürünlerinin modern ve sağlıklı depolarda depolanması amacıyla, ülkemizde 193 lisanslı depo işletmesi bulunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, faaliyette bulunan 193 lisanslı depo işletmesi tarafından; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Denizli, Edime, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 46 ilde yer alan toplam 270 adet depoda, lisanslı depoculuk faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.

TOPLAM DEPOLAMA KAPASİTESİ 10.3 MİLYON TON

Bakan Yumaklı, “Ülkemizde faaliyette bulunan lisanslı depoların toplam depolama kapasitesi 10.3 milyon tondur. Lisanslı depoculuk faaliyeti yoğun olarak îç Anadolu Bölgesi’nde yürütülmekte olup, bu bölgede 11 ilde 122 lisanslı depo işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında mevcut durumda hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, zeytin ve Antep fıstığı ürünleri fiilen depolanmaktadır. Öte yandan, Niğde ilinde mevcutta faaliyet izni alan lisanslı depo işletmesi bulunmamakla birlikte, 4 adet Lisanslı Depoculuk Şirketine Bakanlığımızca kuruluş izni verilmiştir. Kuruluş izni alan şirketlerin gerekli şartları sağlamaları durumunda Bakanlığımızca faaliyet izni verilecektir. Söz konusu Şirketler, toplam 110 bin ton kapasite ile hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerini depolamak üzere kuruluş izni almıştır” ifadelerine yerdi verdi.

LİSANSLI DEPOLARIN ÜRETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Lisanlı depoculuk sisteminin üreticiler sağladığı avantajlardan söz eden Bakan İbrahim Yumaklı, “Lisanslı depoculuk sistemi ile, üreticiler ürünlerini depolayabilecekleri sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşarak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayıp depolayarak, daha yüksek kazanç elde edebilmektedir. Tüm ürün sahipleri; özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük üreticiler, lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılığında ürün senetlerini teminat olarak göstererek bankalardan kredi alma olanağına sahip olmaktadır. Ayrıca tacir ve sanayiciler, ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetinden kurtularak, talep ettikleri miktar ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde sağlayabilmektedir. Sanayiciler hammadde ihtiyacını lisanslı depolarımızdan rahatlıkla karşılayabilmektedir. Tacirler, elektronik ürün senetleri aracılığıyla ürünü depodan çıkarmadan kolay ve hızlı bir şekilde ticaretini yapabilmektedir. Sistem, arz ve talebin sürekli değişkenlik gösterdiği tarım ürünleri piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanmasına, tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınmasına önemli katkı sunmaktadır.

Diğer taraftan, lisanslı depoculuk sistemi ile başta üreticilerimize olmak üzere sistemdeki tüm taraflara çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, üreticilere kira desteği, nakliye ve analiz ücreti desteği, sıfır faizli elektronik ürün senedi kredisi verilmektedir. Yatırımcılara ise, düşük faizli yatırım kredileri, gelir ve kurumlar vergisi istisnaları getirilmiştir. Ürünlerini elektronik ürün senetleri vasıtasıyla satan kişiler gelir ve kurumlar vergisi ile zirai stopajdan muaf tutulmuştur” dedi.

CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer, lisanslı depoculuk uygulaması Niğde gibi tarım kentinde uygulanmadığını ve daha çok tüccar için avantaj yarattığı belirtip, “Küçük çiftçilerinde bu bağlamda korunması sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Lisanslı depoculuk ile ilgili oluşturulan ürün depolama şartları olumlu olduğu kadar sorunlu noktaları da vardır. Bu bağlamda süreç sorunları giderecek boyuta taşınmalıdır” dedi.