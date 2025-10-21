Yozgat Valiliği, özellikle gece saatlerinde trafikte seyreden tarım araçlarının reflektörsüz olmasının can ve mal kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekerek, sürücülere “Reflektör tak, görünür ol” çağrısında bulundu.

Yozgat Valiliği, tarım araçlarının trafikte daha görünür hale gelmesi için reflektör kullanımının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, “Gece veya düşük görüş mesafesine sahip saatlerde trafikte seyreden tarım araçlarının reflektörsüz olması can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Basit ama hayati bir önlem!” ifadeleri yer aldı.

Valilik açıklamasında, özellikle hasat döneminde karayoluna çıkan römorklu traktörlerin görünürlüğünü artırmak için reflektör takılmasının kazaları büyük ölçüde önleyeceği belirtildi. “Yapılacak küçük bir masraf, oluşabilecek büyük bir zarara engel olabilir” denilerek, sürücülere dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde çağrı yapıldı.