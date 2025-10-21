İçişleri Bakanlığı ve Yozgat Valiliğinin destekleriyle düzenlenen proje kapsamında Şanlıurfa ve Mardin’i kapsayan üç günlük geziye katılan şehit aileleri ve gaziler, gezi dönüşünde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, toplam 90 kişilik kafile, verdikleri desteklerden dolayı Vali Özkan’a ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Vali Özkan, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduklarını belirterek, “Tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gezi programı boyunca katılımcılar, tarihi ve kültürel alanları ziyaret ederek, hem bölgenin zengin tarihini görme fırsatı buldu hem de sosyal dayanışmayı pekiştirdi.