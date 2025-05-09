Programa Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden katıldı.

Yozgat’ta gerçekleştirilen etkinlikte, yurtta kalan öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve sunumlar ilgiyle takip edildi. Programda söz alan İl Müftüsü Ali Gülden, vakıfların Türk-İslam medeniyetindeki yerini vurguladı.

Konuşmasında vakıfların tarihsel ve toplumsal önemine değinen Müftü Gülden, “Vakıflar, medeniyetin temel kurumlarındandır. Eğitim, kültür, sanat ve mimari gibi sosyal hayatın her alanında paylaşma geleneğinin bir ürünü olarak var olmuşlardır. Anadolu’daki bin yıllık medeniyetin asli unsuru olan vakıflar, Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle iyilik yapma amacı taşır” dedi.

Gülden ayrıca, toplum yararına çalışan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Mazlumun duasında, yetimin gülümsemesinde, muhtacın sofrasında iyiliğe vesile olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Program sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müftüsü Gülden, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci ve görevlilere teşekkür etti.