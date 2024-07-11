Yozgat’ta 1 Ocak – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında 167 kene vakası görüldüğü bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesinden edinilen bilgilere göre 1 Ocak – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında il merkezinde keneden kaynaklı 167 vatandaş hastaneye başvurdu.

1 Ocak – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Yozgat Şehir Hastanesine en çok başvuru 79 vaka ile haziran ayında gerçekleştirildi.

Gelen vakaların 43’ü keneyi kendisi çıkartırken, 110 vakada kene sağlık personeli tarafından çıkarıldı. 14 vaka ise keneyle temas nedeniyle hastaneye başvurdu.

İLK VAKA ŞUBAT AYINDA

Keneden kaynaklı ilk vaka 28 Şubat 2024 yılında görüldü. Yozgat Şehir Hastanesi verilerine göre kene vakası ilk olarak şubat ayında görülürken yaz aylarında sayı artış gösterdi.

0-7 yaş arası keneden kaynaklı hastaneye başvuran sayısı 31 olarak açıklandı. 31 vakadan 3’ü keneyi kendi çıkarırken, 27 vakada ise kene sağlık personeli tarafından çıkarıldı. 1 kişi ise keneyle temas nedeniyle hastaneye başvuruda bulundu.

Başvuran hastalardan en küçüğü 12 Mayıs 2024 doğumlu iken, en yaşlı hasta ise 1 Ocak 1947 olarak kayıtlara geçirildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

1 Ocak – 9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Yozgat Şehir Hastanesine keneden kaynaklı 87 vatandaş başvururken, 1 Ocak – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında ise 167 vatandaş başvurdu. Verilen tarihler arasından vaka sayısının geçen yıla oranla arttığı bildirildi.

2023 yılında ilk vaka 2 Mart tarihinde görülürken en çok vaka ise haziran ayında gerçekleşti. 87 vakanın 45’i haziran ayında hastaneye başvurdu.

1 Ocak – 9 Temmuz 2023 tarihleri arasında vakaların 28’i keneyi kendisi çıkartırken, 52 vakada kene sağlık personeli tarafından çıkarıldı. 7 kişi ise keneyle temas sonucu hastaneye başvurdu.