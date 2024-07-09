Yerköy’den Kırşehir’in Akçakent ilçesine bağlı Yetikli barajına balık tutmak için giden vatandaşın boynuna kene yapıştı.

Yerköy ilçesinde yaşayan Mustafa Ateş (30), hobi amaçlı balık tutmak için gittiği Yetikli barajında boynuna kene yapıştığını fark etti.

Keneye müdahale etmeden özel aracıyla Yerköy Devlet Hastanesi’ne giden Ateş’e ilk müdahale acil serviste yapıldı. Ateş’in boynundaki kene sağlık görevlilerince çıkarıldı. Bir süre Yerköy Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Ateş, taburcu oldu.

Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.