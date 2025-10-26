Çandır İlçe Müftüsü Ali Demir ve İlçe Vaizi Adnan Yıldız, Vaaz ve İrşad Programı kapsamında Sarıkaya ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Program, dinî birlikteliği güçlendirmeyi ve şehitler ile gaziler için manevi bir buluşma ortamı oluşturmayı amaçladı.

Namaz Öncesi Vaaz Verildi

Program, Sarıkaya Merkez Caminde vaaz ile başladı. İlçe Müftüsü Ali Demir ve Vaiz Adnan Yıldız, cemaate yönelik sohbetlerinde birlik, beraberlik ve vefa temalarına değindiler. Katılımcılar, vaazın ardından namazı cemaatle birlikte eda etti.

Namazın ardından Gaziler ve Şehitler Derneği’nde düzenlenen programda, tüm şehitlerin ruhuna ithafen okunan hatimlerin duasını İlçe Müftüsü Ali Demir yaptı. Programda, şehitlerin anısına dualar edilirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Programa Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Çandır İlçe Müftüsü Ali Demir, bu tür programların toplumun manevi bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.