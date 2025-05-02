Saraykent’te öğrenciler, gezici planetaryum etkinliği ile uzayın derinliklerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıktılar.

Etkinlikte, eğitici ve eğlenceli filmler eşliğinde uzay, gezegenler ve evren hakkında bilgiler edinen öğrenciler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, bilimsel keşiflere olan ilgiyi artırdı. Öğrenciler, göz kamaştırıcı görüntüler ve heyecan dolu dakikalarla öğrenmenin keyfini çıkararak, uzayın gizemli dünyasına adım attılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, "Bilim ve keşif, öğrencilerimizin ufkunu genişletiyor. Bu tür etkinlikler, onların meraklarını besleyerek bilime olan ilgilerini artırıyor. Bilim dolu yolculuğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı.