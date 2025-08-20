Yozgat'ta Uyuşturucuyla Mücadele Projesi!

Yenifakılı’da, “NARVAS ile Güvenli Sokaklar” projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Yenifakılı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, uyuşturucuyla mücadelede toplum desteğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.