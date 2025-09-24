Yozgat’ta aranan şahıslar jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı olayı sonuçlandırdı.

Şefaatli ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.D. isimli şahsın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan arandığını belirledi. Yapılan araştırmada şahsın Muğla ilinde bulunduğu tespit edildi. Muğla İl Polis Merkezi Amirliği ile irtibata geçilerek F.D., ilgili kolluk birimleri tarafından yakalandı.

Öte yandan, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulaması sırasında İ.İ. (15) isimli çocuğun kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından İ.İ., babası S.İ.’ye teslim edildi.