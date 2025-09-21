Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken R.A. isimli kişiyi kimlik sorgusunda yakaladı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, Harekat Merkezi Toplu Taşıma Sistemine aranan şahıs olarak düşen R.A.’nın kimlik bilgileri kontrol edildi. Sorgulamada R.A.’nın, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hakkında kesinleşmiş cezası bulunan R.A., ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, cezaevine gönderildi.