Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 14 Ekim 2025 tarihinde Özel Harekat destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu Madde Yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, yapılan kontroller sonucunda 80 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 25 gram esrar, 5,10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet sentetik ecza hap ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, “Zehir ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.