İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 73 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 695 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat olmak üzere 73 ilde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu bin 695 şüpheli yakalandı.

479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu ele geçirildi.