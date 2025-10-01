Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Timi tarafından Yozgat-Sarıkaya yolunda durdurulan bir araçta, sürücü F.B.’nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenildi.

Alınan idrar kan numunesi Yozgat Şehir Hastanesine gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre, şahsın esrar (THC) maddesi kullandığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu 48/8 maddesi uyarınca 47.842 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alındı.