Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, mahkeme ve icra daireleri tarafından çeşitli niteliklerdeki arsalar ve tarla satışa sunuldu. Satışlar, İcra İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri uyarınca açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

MAHKEMEDEN SATIŞA SUNULAN ARSALAR

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2023/43 sayılı dosyası kapsamında, Yazlak Mahallesi’nde yer alan üç ayrı arsa için satış kararı alındı.

1 No’lu Taşınmaz: bin 318,91 metrekare yüzölçümüne sahip olup, tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır. İmar planı dahilinde, ayrık nizam 10 kat konut alanında yer almakta, ancak yapılaşma şartları ada bazında geçerli olduğu için tek başına yapılaşma mümkün değildir. Taşınmazın muhammen bedeli 6 milyon 264 bin 822,50 lira olarak belirlenmiştir.

1. artırma: 10 Haziran 2025 – 17 Haziran 2025

2. artırma: 10 Temmuz 2025 – 17 Temmuz 2025

2 No’lu Taşınmaz: 915,12 metrekare büyüklüğündeki arsa, benzer şekilde imar planında 10 kat konut alanı içerisinde bulunmakta, ancak tek başına yapılaşmaya elverişli değildir. Muhammen değeri 4 milyon 346 bin 820 lira olarak belirlenmiştir.

1. artırma: 10 Haziran 2025 – 17 Haziran 2025

2. artırma: 10 Temmuz 2025 – 17 Temmuz 2025

3 No’lu Taşınmaz: 516,81 metrekare yüzölçümündeki arsa, ayrık nizam 3 kat konut alanında yer almakta olup, yapılaşmaya uygundur. Muhammen bedeli 1 milyon 421 bin 227,50 liradır.

1. artırma: 10 Haziran 2025 – 17 Haziran 2025

2. artırma: 10 Temmuz 2025 – 17 Temmuz 2025

İCRADAN SATILIK TAŞINMAZLAR

Sorgun İcra Dairesi de iki ayrı dosya kapsamında taşınmazları satışa çıkardı.

443 Ada 7 Parsel (Arsa): Yazlak Mahallesi’nde bulunan 473,78 metrekarelik arsa, ayrık nizam 2 kat (zemin + 1 kat) yapılaşma hakkına sahiptir. Muhammen bedeli 1 milyon 130 bin 265 lira olarak belirlenmiştir.

1. artırma: 12 Haziran 2025 – 19 Haziran 2025

2. artırma: 10 Temmuz 2025 – 17 Temmuz 2025

108 Ada 5 Parsel (Tarla): Ayrıdam Köyü, Şosealtı Mevkii’nde bulunan 6 bin 590,65 metrekarelik tarla niteliğindeki taşınmazın 3/4 hissesi satışa sunulmaktadır. İmar planı dışında, köy hudutlarında yer almaktadır. Muhammen değeri 5 milyon 970 bin lira olarak belirlenmiştir.

1. artırma: 15 Temmuz 2025 – 22 Temmuz 2025

2. artırma: 14 Ağustos 2025 – 21 Ağustos 2025

Satışlara dair detaylı bilgilere ve görsellere, esatis.uyap.gov.tr adresinden ilgili dosya numaraları ile erişim sağlanabiliyor. Satışlara ilişkin şartname ve detaylar, yine aynı platform üzerinden incelenebilir.