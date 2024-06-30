Altın fiyatlarındaki artış, hırsızlık vakalarında altın kullanımını da tetikledi. Bu nedenle Türkiye genelindeki kuyumcular, dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla yeni kararlar almaya başladı. Yozgat dahil olmak üzere 81 ilde geçerli olacak uygulama başladı; kuyumcular artık bu tür altınları kabul etmeyecek.

Değişen şartlar, insanların yatırım alışkanlıklarını da etkiliyor. Ancak altına olan talep her zaman zirvede kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yatırımcılara yüzde 80'e yakın bir getiri sağlayan altın, en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Altın bu yılın başlarında da önemli yükselişler yaşadı. Enflasyon karşısında değerini koruma arayışında olan vatandaşların altına olan ilgisi giderek artarken, dolandırıcılık vakalarında da altının kullanımı artmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi ve yılın son çeyreğinde indirim yapabileceği beklentileri, altın fiyatlarının yükseleceği yorumlarına neden oluyor. Ancak bu süreçte artan dolandırıcılık vakalarına karşı kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı.

Yeni uygulamaya göre, Türkiye genelinde kuyumcular, barkod ve seri numarası bulunmayan altınları kabul etmeyecek. Bazı durumlarda barkod ve seri numarası olan altınları bile kabul etmeyen kuyumcular, kesme altınların sahte üretimine karşı önlem alıyor.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altınlar genellikle gramıyla satılan ve üzerinde barkod veya seri numarası bulunmayan altın çeşidi olarak biliniyor. Dolayısıyla bu tür altınlar sahte olarak piyasaya sürülebiliyor ve bu durum altın yatırımcılarını mağdur edebiliyor. Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyarırken, paketli altınlar ise genellikle seri numarası gibi bilgiler içerdiği için sahte olma ihtimali çok daha düşüktür.