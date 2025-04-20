İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar hem uyarıldı hem de bilinçlendirildi.

Yapılan açıklamada, denetimlerin Boğazlıyan ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde sürdürüldüğü, özellikle yol kenarlarında otlatılan ya da başıboş bırakılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların oluşturabileceği risklere dikkat çekildiği ifade edildi.

Ekipler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi kapsamında vatandaşlara sahipli hayvanların başıboş bırakılmasının hukuki sonuçları hakkında bilgi verdi.

Bu tür ihlallerin trafik kazalarına yol açabileceği ve hem sürücülerin hem de hayvanların can güvenliğini tehlikeye atabileceği hatırlatıldı.

Ayrıca, hayvanların kontrolsüz bir şekilde yollara çıkmasının çevre güvenliği, insan sağlığı ve hayvan refahı açısından büyük risk teşkil ettiğine dikkat çeken ekipler, sürü sahiplerine hayvanlarını çoban eşliğinde ve güvenli alanlarda otlatmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve can güvenliği için hayvan sahiplerinin daha dikkatli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürecektir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, denetimlerin il genelinde belirli aralıklarla devam edeceğini ve hayvan sahiplerinin yasal mevzuat çerçevesinde hareket etmelerinin takip edileceğini belirtti.