Yerköy Devlet Hastanesi, güneş ışınlarının zararlı UV etkilerinin yalnızca cilde değil, göz sağlığına da ciddi zararlar verebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Hastane yetkilileri, ultraviyole (UV) ışınlarının uzun süreli maruziyetinin katarakt, makula dejenerasyonu ve kornea hasarı gibi göz rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirtti. Güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalan kişilerin risk altında olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminde UV koruması bulunan camların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca gözlüğün cam rengi ve büyüklüğünün gözleri tam olarak kapatacak şekilde olmasının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, “Doğru güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil, göz sağlığınızı korumak için gereklidir” dedi.

Hastane, güneş ışınlarına karşı ekstra önlem olarak şapka kullanımı ve direkt güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmasını önerdi.

Açıklamada, özellikle çocuklar ve yaşlıların UV ışınlarına karşı daha hassas oldukları belirtildi.