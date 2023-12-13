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Son günlerde hava sıcaklıklarının gittikçe düşmesi ile özellikle çocuklar arasında soğuk algınlığına bağlı hastalıklar çoğaldı. Akıllara gelen bağışıklık güçlendirme önerileri arasında balık yine ilk sıralarda yer aldı.

Sarıyer Balıkçılık işletme sahibi Mustafa Gökberk, ailelere çocuklara bol bol balık tüketilmesi önerisinde bulundu. Omega-3 bakımından zengin olan palamut ve hamsi balığının çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyen Gökberk, bağışıklıklarında bu sayede artacağını söyledi. Öte yandan tezgahlarda hamsi balığı fiyatı 50 lira, palamut balığı ise tane başına 150 liraya alıcısını bekliyor.

"BOL BOL BALIK YEDİRELİM"

Gökberk, “Denizlerimizde maşallah her çeşit balık var. Öncelikle hamsi, istavrit, palamut bol bol çıkıyor. Bir de balıklar yağlandı. Havalar bir gün sıcak bir gün soğuk. Kendimiz bol bol yiyelim. Çocuklara mutlaka balık yedirelim. Balıklar içinde katkı maddesi olmayan doğal ilaç. Balık zindelik veriyor ve de çocuklar için Omega-3 deposu" dedi.

Gökberk, "Çocuklarımıza mutlaka bol bol balık yedirelim. Balık yiyen çocuklar zinde kalır. Balık yemeyen çocuklar bu havalardan etkilenir. Onun için çocuklarımıza bol bol balık yedirelim. Cinsi hiç önemli değil. Haftada 3 defa hamsi yesinler. Çünkü vitamin deposu, Omega-3 deposu. Hamsi 50 liradan satılıyor. Lezzetli hamsi. Balıklarımızı çocuklara bir gün değil her gün tattıralım. Kendimiz de mutlaka yiyelim ama hassas bir zamandan geçiyoruz. Bakıyoruz ki çocuklarımız hasta. Çocuklarımıza bol bol balık yedirelim” diye konuştu.