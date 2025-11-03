Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi, kayıtlı 831 öğrenciye farklı dallarda eğitim veriyor. Motorlu Taşıtlar Teknolojisi, Tesisat, Elektrik ve Mobilya Teknolojileri ve diğer alanlarda eğitim gören öğrenciler, haftanın 4 günü staj yapıyor. Alanında yetişmiş personel açığını kapatılması için uygulamalı eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında hem lise diplomasına hem de iş yeri açma belgesine sahip oluyor.

"Öğrencilerimiz 11'inci Sınıfta Kalfalık, 12'nci Sınıfta Ustalık Belgesi Alıyor"

Sorgun MESEM Müdür Yardımcısı Ersagun Söylemez, öğrencilerin genel sağlık sigortası ve meslek hastalığına karşı sigortalarının okul tarafından yapıldığını belirtti. Söylemez, "9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret verilmekte, 12'nci sınıf öğrencilerine de yüzde 50'si kadar ücret verilmektedir. Öğrencilerimiz işletmelerde gördükleri eğitimlerin sonucunda 11'inci sınıfta kalfalık, 12'nci sınıfta ustalık belgesi almakta aynı zamanda mezun olunca da mesleki eğitim diploması alıp teknisyen unvanı kazanmaktadır. Aldıkları ustalık belgesiyle de iş yeri açma yeterliliğine sahip olmaktadırlar" dedi.

"2016 Yılında İşletmelere Devlet Katkısı Geldi"

Öğrencilerin, iş yerlerinde de denetlendiğini ifade eden Söylemez, "Öğrencilerimiz o iş yerinde bize kayıt olduğu alanla ilgili eğitim görüyor mu, farklı bir alana yönlendiriliyor mu, belirlenen mesai saatleri içerisinde eğitim görüyor ve ücretini alıyor mu, bunun kontrolünü sağlamaktayız. 2016 Aralık ayında mevzuatta yapılan değişiklikle okulumuz ortaöğretim kurumları zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. O tarihten sonra lise diploması vermeye başladıktan sonra okulumuza rağbet artmıştır. 1977 yılında kurulan çıraklık okulları 2016 yılına kadar sadece kalfa ve ustalık belgesi veriyordu. 2016'dan sonra diploma ve işletmelere devlet katkısı geldi" ifadelerine yer verdi.

"Önce Anlatıp Sonra Uygulayarak Gençleri Yetiştirmeye Çalışıyoruz"

Mobilya ustası Kemal Şahbaz, "MESEM'den gelen öğrencilerimiz var. Yardımcı oluyorlar bize, biz de onları yetiştirmeye, alıştırmaya çalışıyoruz. Çocukların geleceğiyle alakalı bilgiler sunuyoruz. Önce anlatıp sonra uygulayarak gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu Yaşta İşimi Elime Aldım"

Babasının yanında meslek öğrendiğini söyleyen Kaan Şahbaz, "Günümüzde usta olmak zor bir iş. Okula üniversiteye gidip de puan alamayıp boş kalanlar var. Ben bu yaşta işimi elime aldım. İleride kendi işimizi kuracağız. Belli bir yaştan sonra üniversiteden çıkıp bu işe girmek biraz geç kalır. Biz erken başladık. Bu iş altın bilezik" diye konuştu.

"Memleketimizi Nitelikli İnsan Gücüne Kavuşturmak İstiyoruz"

Pastacılık üzerine işletmesi bulunan Kenan Doğan ise, "Bulunduğumuz coğrafya nitelikli insan gücünün bulunmadığı bir coğrafya. MESEM'le birlikte yaptığımız programlarda öğrencileri nitelikli meslek edindirmekle ilgili güzel projelerimiz var. Kendi oğlum da MESEM'den okulunu bitirdi, mesleğini eline aldı. Kendisi usta olarak işletmemizde çalışıyor. Şu an MESEM'den 9 tane öğrenci çalıştırmaktayız. İnşallah bu 9 öğrenciyi de nitelikli insan gücüne kavuşturabilirsek memlekette nitelikli iş gücü sağlamış olacağız. İl dışından usta getirmek zorunda kalıyoruz. Memleketteki insanlara bu işi öğretirsek memleket adına çok değerli şeyler yapmış olacağız" diye konuştu.