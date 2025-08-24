Yozgat’ta ustalarının sayısı giderek azalan el işçiliği yorganlara vatandaşların ilgisi artıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan yorganların uzun ömürlü ve sağlıklı olması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

“Yıllardır Bu Mesleğin İçindeyiz”

Uzun yıllardır yorgancılık yapan Metin Parlak, mesleğin zorluklarını ve değişimini şu sözlerle anlattı: “1971’de başladık bu işe, 2025’e geldik hâlâ çalışıyoruz. Yıllar geçti ama yorgancılıkta ‘bitti’ denilecek bir şey yok. Sadece ipekli yorganlar eskisi kadar yapılmıyor çünkü isteyen yok. Onların yapımı zahmetli; altına melefe kaplanacak, yorgan ağzı yapılacak. Yeni nesil bunları bilmiyor. Şimdi daha çok şilte yorgan dikiyoruz ama çırak yetişmiyor. Yozgat’ta 10 yorgancı varsa hepsi tek başına çalışıyor. Bizden sonra bu mesleği kim devam ettirir, Allah bilir.”

Parlak, gençlerin mesleğe ilgi göstermemesinden dolayı eleman bulmanın çok zorlaştığını belirterek, “Bu bizim ekmek kapımız, sevdiğimiz işimiz. Meslek bitmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman müşterilerimize sağlıklı yorganlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“En Sağlıklı Yorganlar Yün Yorganlardır”

Yün yorganın insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Parlak şunları söyledi: “En sağlıklı yorganlar yün yorganlardır. Yorgan ağır oldukça insanın uykuya geçme süresi azalır. Yün yorgan terletmez, ter çekme özelliği vardır. Karadeniz yöresine ait olanlara biz Maçka usulü diyoruz. Bunun yanında kaz tüyü, aloe vera, bambu, nanojel ve mikrojel yorgan çeşitlerimiz de mevcut.”