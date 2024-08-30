Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adnan Yılmaz'a ait bahçede, alışılmadık bir doğa olayı yaşandı. Bahçede bulunan bazı elma ağaçları, normalde meyve verme döneminde olan Ağustos ayında çiçek açtı.

Ağaçların dallarında aynı anda hem meyve hem de çiçeklerin bulunması, gözlemcileri şaşkına çevirdi. Adnan Yılmaz, “Bu durumu ömrümde ilk kez görüyorum. Ağustos sonunda elma ağacımın çiçek açtığını fark ettim. Bu durumun mevsimlerin değiştiğini gösterdiğini düşünüyorum. Aşırı sıcaklık mı yoksa başka bir etken mi var, bilmiyorum ama böyle bir duruma ilk kez tanıklık ediyoruz” dedi.

Yılmaz, çiçek açan elma ağacının meyvesini yaklaşık bir ay sonra toplayacaklarını belirtti. “Çiçeği fark edince bir araştırma yaptık. Genelde budama yapıldığında ağaçların çiçek açtığını öğrendik ancak biz herhangi bir budama yapmadık. Eğer bir aksilik olmazsa, bu ağaçtan taze meyve yiyeceğiz” şeklinde konuştu.