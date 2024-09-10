Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde, evinin bahçesinde böğürtlen yetiştiriciliğine başlayan Atilla Açıkgöz, hobi olarak başladığı işte büyük bir başarıya imza attı.

Üretime 300 kök böğürtlenle başlayan Açıkgöz, bu yıl kök sayısını 2 bin 500’e çıkararak 4 dönüm alanda böğürtlen yetiştiriciliğine devam ediyor. Artan talepler nedeniyle ürünlerini bahçeden çıkmadan tüketen Açıkgöz, bu yıl 10 ton böğürtlen hasadı yapmayı planlıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, ŞİMDİ TALEPLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Atilla Açıkgöz, üç yıl önce böğürtlen yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını belirtti. Yozgat’ın geleneksel tarım ürünleri buğday, arpa ve yeşil mercimeğe alternatif olarak böğürtlen üretimine yöneldi.

İklim şartlarına uygunluğu ve yüksek verim potansiyeli sayesinde kök sayısını artıran Açıkgöz, bu yıl böğürtlen hasadına temmuz ayında başladı.

Kök başına tahmini 4 ton ürün elde edebileceğini ifade eden Açıkgöz, geçen yıl soğuk hava nedeniyle hasat veriminde düşüş yaşanmasına rağmen 2 ton böğürtlen elde etti. Bu yıl kilogram başına 80 liradan satışa sunulan böğürtlenler, pazar sorunu olmadan yerinde tüketicilere ulaşıyor.

SAĞLIK YARARLARI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Böğürtlenlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Açıkgöz, bu meyvenin kanser başta olmak üzere şeker hastalığı, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Böğürtlenin aç karnına bir avuç tüketilmesinin insülin direncini düzenlediğini ve şeker hastalarına önerildiğini vurgulayan Açıkgöz, ayrıca böğürtlenin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle kalp, tansiyon ve diğer hastalıklara karşı doğal bir şifa kaynağı olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR BÖĞÜRTLENLERİ KENDİ ELLERİNDE TOPLUYOR

Böğürtlen almak için bahçeye gelen Yeliz Arslan, her yıl Sorgun’a geldiklerini ve böğürtlenleri kendi elleriyle topladıklarını belirtti.

Arslan, böğürtlenleri reçel yapımında ve kış için sakladıklarını, tadının ise çok beğenildiğini söyledi. Böğürtlenlerin yerinde taze olarak tüketilebildiği bu uygulama, hem kaliteli ürün teminini sağlıyor hem de yerel ekonomiyi destekliyor.

BÖĞÜRTLEN ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI TAVSİYESİ

Böğürtlen üretimini teşvik eden Atilla Açıkgöz, Yozgat’ta böğürtlen yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Böğürtlen üretiminin, boş vakti olanlar, geçim sıkıntısı çekenler ve özellikle köyde yaşayanlar için iyi bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

Üretim sürecinin hem ekonomik hem de tarımsal açıdan faydalı olduğunu vurgulayan Açıkgöz, böğürtlenlerin reçel, meyve suyu ve pasta yapımında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Yozgat’ta bu alanda daha fazla üreticiye ihtiyaç duyulduğunu ve böğürtlen üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.